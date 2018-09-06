В пансионате № 31 поздравили августовских именинников

Сотрудники пансионата для ветеранов труда № 31 устроили для проживающих праздничный вечер «именинник августа».

«В банкетном зале пансионата в этот день было особенно жарко. В нем гуляли именинники августа. Для них были приглашены гости, накрыты столы, звучали любимые песни и поздравления», — говорится на сайте пансионата.

В пансионате стало доброй традицией устраивать такие праздники. Постояльцы загодя готовятся к этому торжеству, готовят стихи, музыкальные номера, подарки и, разумеется, поздравительные тосты.