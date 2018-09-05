В Забайкалье за полгода родилось 6666 детей

С начала года в крае родилось 3442 мальчика, и чуть меньше — 3224 — девочки.

В департаменте рассказали, какие имена чаще всего выбирают для новорожденных их родители. Мальчиков называют Артёмами, Александрами, Егорами, Михаилами и Максимами. Популярные девичьи имена — Виктория, Дарья, Анастасия, Екатерина и Анна. Эти имена, отметили в ЗАГСе, не теряют своей актуальности уже на протяжении последних 10 лет. Отметим, что в Забайкалье теперь растут дети и с редкими именами. Это девочки Беатрис, Мишель и Златослава и другие. Мальчиков родители называют Гором, Домиником, Стефаном и Эриком.

В последние годы, добавили в департаменте, родители вспомнили о давно забытых именах. В крае зарегистрировали детей с именами Лукерья, Серафима, а также Аверьян и Тихон.

Детей в Забайкалье всё чаще называют давно забытыми именами.