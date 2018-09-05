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ДОЛ «Орленок»
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ДОЛ «Орленок» 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
«Орленок» расположен в Клинском районе Подмосковья. На его территории есть всё для полноценного детского отдыха: спортивные площадки, бассейн, зал караоке, библиотека, уютный кинозал и театр детского творчества, в котором дети под руководством профессионалов готовят сценические мероприятия, и даже конюшня. В кружках и мастерских детей учат делать своими руками красивые и нужные вещи.
Пространство лагеря огорожено и охраняется, вожатые всегда рядом со своим отрядом — и днем и ночью, а за состоянием детей внимательно следит медицинский персонал. Ребятам предоставлено 5-ти разовое со свежими фруктами, соками и сладостями.
Родителю, зарегистрированному в г. Москве или работающему на столичном предприятии при покупке путевки предоставляется субсидия. Стоимость путевки без субсидии (21 день) 48500 руб. Уточнить подробности можно на сайте лагеря.
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