Сколько детей родилось в краевом Перинатальном центре?

Сколько малышей появилось на свет за всё время деятельности Перинатального центра края?

За четыре года работы нашего учреждения врачи помогли появиться на свет 10 815 малышам, 1 740 из них — это «ранние пташки», которые родились раньше срока совсем крошечными по весу, — рассказала главный врач Перинатального центра Татьяна Курлеева. — Основная специализация работы центра — роды высокого перинатального риска, в частности, преждевременные роды, которые транспортируются к нам со всех районов края. Доставляют на роды и лечение сюда не только с помощью карет скорой помощи, но и с помощью санитарной авиации.

С момента открытия здесь родились уже 384 двойни и 34 тройни. В 2017 г. на свет появилась пока единственная в истории Приморья пятерня. Матвей, Максим, Игнат, Савелий и Раиса — так назвала своих детей чета Меркуловых из Находки. В июне этого года врачи медучреждения принимали уникальные роды. У 51-летней женщины появились на свет тройняшки. Это была первая беременность у жительницы Владивостока.

К слову, в 2018 г. в Приморье снижена младенческая смертность на 27% — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.