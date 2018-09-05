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«Бродил голым, насиловал малышей»: подросток почти год издевался над детьми в одесском приюте
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«Бродил голым, насиловал малышей»: подросток почти год издевался над детьми в одесском приюте 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщил 4 сентября советник губернатора Артем Поланский на своей странице в соцсети Facebook.
По его словам, парень попал в учреждение в 2015 году.
«Мальчик начал взрослеть, сегодня это уже 16,5 летний подросток. И предположительно с декабря 2017 года начал искать выход своим «бесам». А именно — бродить ночью голым по приюту, насиловать детей младшей группы, а в случае отказа — издеваться над ними и бить», — написал Поланский.
Он добавил, что все дети в приюте были опрошены. Факты насилия подтвердились. Один из пострадавших детей 8-ми лет из-за происходящего спал под кроватью и боялся вставать ночью в туалет.
Примечательно, что в этом же приюте весной прошлого года 17-летний подросток также насиловал младших детей, это было скрыто. Никаких разбирательств не проводилось.
Ранее сообщалось, что воспитанники детского приюта «Свитанок» в Одесской области жаловались на систематические избиения сотрудниками учреждения.
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