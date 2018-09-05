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В Рязани пройдёт детский конкурс на приз народного хора
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В Рязани пройдёт детский конкурс на приз народного хора 

62info.ru 1 час назад
Конкурс, организованный совместно с детским творческим объединением «Алые паруса», пройдёт в декабре текущего года.
Участие в нём могут принять детские творческие коллективы в номинациях народного пения и хореографической номинации.
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