В Рязани пройдёт детский конкурс на приз народного хора

Конкурс, организованный совместно с детским творческим объединением «Алые паруса», пройдёт в декабре текущего года.

Участие в нём могут принять детские творческие коллективы в номинациях народного пения и хореографической номинации.