Международный летний детский языковой лагерь «Дубравушка»

Языковой лагерь в подмосковном пансионате. Дети изучают английский, занимаются с носителями языка и активно отдыхают. Ежедневно по 2 часа занятий английским и час разговорной практики. Есть тренинг «Искусство через игру», музыкальная мастерская и биологическая лаборатория. В лагере также проводятся спортивные соревнования, игры, спектакли. У детей, помимо занятий, есть время на игру и отдых.

Дети живут в семи корпусах, где с ними постоянно находятся вожатые и воспитатели. Жилой корпус — это одноэтажное кирпичное здание со всеми удобствами, рассчитанное на 20 детей. Ребята живут по три-четыре человека в комнате в зависимости от возраста.

На территории школы-пансиона есть спортивный зал, несколько открытых спортивных площадок, медицинский корпус и столовая. В лагере пятиразовое питание. Еду готовят повара школы-пансиона «Дубравушка». В медицинском корпусе постоянно находятся врач и медсестра и есть все необходимое для оказания экстренной помощи. Если ребенок заболел, администрация обязательно связывается с родителями.

Узнать подробнее о программе и условиях пребывания детей можно на сайте лагеря.