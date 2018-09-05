Ещё
Международный летний детский языковой лагерь «Дубравушка»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Международный летний детский языковой лагерь «Дубравушка» 

CHIPS journal + ещё 1 1 час назад
Фото: CHIPS journal
Языковой лагерь в подмосковном пансионате. Дети изучают английский, занимаются с носителями языка и активно отдыхают. Ежедневно по 2 часа занятий английским и час разговорной практики. Есть тренинг «Искусство через игру», музыкальная мастерская и биологическая лаборатория. В лагере также проводятся спортивные соревнования, игры, спектакли. У детей, помимо занятий, есть время на игру и отдых.
Дети живут в семи корпусах, где с ними постоянно находятся вожатые и воспитатели. Жилой корпус — это одноэтажное кирпичное здание со всеми удобствами, рассчитанное на 20 детей. Ребята живут по три-четыре человека в комнате в зависимости от возраста.
На территории школы-пансиона есть спортивный зал, несколько открытых спортивных площадок, медицинский корпус и столовая. В лагере пятиразовое питание. Еду готовят повара школы-пансиона «Дубравушка». В медицинском корпусе постоянно находятся врач и медсестра и есть все необходимое для оказания экстренной помощи. Если ребенок заболел, администрация обязательно связывается с родителями.
Узнать подробнее о программе и условиях пребывания детей можно на сайте лагеря.
CHIPS journal: последние новости
Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок» Детский оздоровительный лагерь «Орленок» МЧС России ДОЛ «Орленок»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
10 шокирующих интимных традиций народов мира51
Назван идеальный размер женской груди64
133 см длины: как живет россиянка с такими ногами51
Нужно ли хранить яйца в холодильнике
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
03:22
Как обмануть детектор лжи
Психология
09:27
Куда пропали выпускники «Фабрики звезд-3»
Звёзды
04:57
Кем стали дети и внуки советских звезд
Звёзды Дети
07:29
Йога против пилатеса: что выбрать
Здоровье
04:57
Звездные женщины, выбравшие мужчин помоложе
Звёзды Любовь
10:31
Кумиры 90-х, которых сегодня не узнать
Звёзды Красота
06:49
Как проверить сливочное масло
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение