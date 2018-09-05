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Поисковики разыскивают мужчину, который увёз дочерей около месяца назад
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Поисковики разыскивают мужчину, который увёз дочерей около месяца назад 

75.RU 1 час назад
Фото: 75.RU
— Девочкам 3 года и 6 лет. Во что они были одеты в тот момент, неизвестно. Мужчина может передвигаться на автомобиле белого цвета Toyota Crown с госномером К147КМ (75 регион), — уточнил собеседник портала. Он добавил, что мать девочек обратилась в полицию, но с 13 августа о них нет никаких сведений. Женщина считает, что отец детей агрессивен и может навредить им. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении мужчины и детей, просят позвонить по телефонам: 02-полиция, 8 (3022) 23-47-63, 8 (3022) 23-47-61 — Дежурная часть.
Мужчина увёз своих дочерей в неизвестном направлении 13 августа.
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