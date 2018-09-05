В Зеленограде почтили память жертв бесланской трагедии

На площадке ТЦСО «Зеленоградский» состоялась памятная акция «Мы за светлое будущее», посвященная на 14-ой годовщине трагедии в Беслане и Дню солидарности борьбы с терроризмом.

В акции приняли участие сотрудники учреждений социальной защиты населения ЗелАО, семьи с детьми и приглашенные гости. Участники акции зажгли памятные свечи и почтили память погибших минутой молчания.

В конце митинга на летней сцене выступили дети Отделения социальной помощи семье и детям филиала «Солнечный» с трогательной песней «Не отнимайте солнце у детей».