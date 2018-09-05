Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок»

«Зубренок» — международный детский лагерь с насыщенной программой для детей более чем из 40 стран: ежедневные занятия в кружках, шоу-программа Фестиваль искусств и «Мисс „Зубренок“, экскурсии по знаковым местам Республики Беларусь.

На территории центра расположены медицинский корпус, Дом детского творчества, административно-приемный комплекс, школа, столовая, хозяйственные объекты и другие. В центре имеются плавательный бассейн, сауна, киноконцертный зал, актовый зал, видеосалон, бильярдная, два спортивных зала, зал настольного тенниса, компьютерный клуб, стадион, открытый теннисный корт, открытые волейбольная, баскетбольная и гандбольная площадки, площадка для пляжного волейбола, костюмерная с набором театральных костюмов. На базе библиотеки создан Интеллектуальный центр. В летние смены для проведения мероприятий используются открытые площадки.

Уточнить подробности и условия пребывания ребенка в лагере можно на сайте центра.