Тутта Ларсен показала, как у младшего сына прошел первый день в детском саду

Подписчики отметили, что трехлетний ребенок очень хорошо говорит.

Известная телеведущая, многодетная мама Тутта Ларсен рассказала в личном блоге, что младший сын Иван пошел в детский сад. Причем, звезда отдала ребенка в муниципальное учреждение, которое находится недалеко от дома. Тутта Ларсен показала забавное видео из детского сада. В Сети пожелали удачи «рассудительному ребенку».

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Публикация от Tutta Larsen, Тутта Ларсен (@larsentut)

6 Сен 2018 в 11:06 PDT Коротко о нашем первом дне в детсаду. Обычный муниципальный садик поблизости. Но в него ходили и Лука, и Марфа. Хороший сад, с традициями, своей территорией и вменяемым педсоставом. Сегодня провели там 1.5 часа, завтра на 2.5 зайдем. Иван спокоен и готов. :)

— рассказала звездная мама.

«В добрый путь! Пусть садик будет во благо Ванюше!», «Хорошей адаптации большому и рассудительному человеку!», «Старые проверенные муниципальные сад лучше новых двух😃», «Кого что порадовало, а меня лично девочка на заднем фоне, которая закинула ногу на стол и пытается делать вид, что ей всё это неинтересно, и она типа вообще читает книгу 😂😂😂», «Поздравляю. Ну и хорошо. Добрый путь😚😊», «Какие же они сладкие! Хорошо перенести очередное пребывание в детсаду) без травм)», «У вашего сына такая четкая речь😍Я удивлена, что малыш может так говорить», «Какой шкодный))) Разумный парнишка)))», — отреагировала аудитория в Instagram.

Кстати, дочь Тутты Ларсен стала лучшей юной телеведущей 2018 года. В День знаний, 1 сентября, были официально объявлены победители национальной детской премии «Главные герои — 2018», которую организует телеканал «Карусель». Марфа Колоскова известна зрителям по программе «Завтрак на ура!». Конечно, Тутта не могла оставить это событие без внимания и посвятила дочери посты в социальных сетях.

Абсолютно честно и независимо от маминых регалий тысячи детей проголосовали онлайн за нашу Марфушу. И я с ними абсолютно согласна. Когда она впервые вошла в кадр, сразу стало очевидно: это ее стихия. Помимо природной харизмы и обаяния, она объективно обладает навыками телепрофессионала. Не боится камеры, чувствует кадр, отлично работает с текстом. Она большая труженица и заслужила это признание на все 100%. Моя талантливая чудесная девочка. Одно грустно: как быстро она растет… Спасибо всем, кто за нас голосовал!

— написала в Instagram Тутта Ларсен, показав видео с премии.

Публикация от Tutta Larsen, Тутта Ларсен (@larsentut)

1 Сен 2018 в 12:00 PDT «Марфа умничка. Моя дочка просто залипает на этой передаче. Поздравляем вас!», «Очаровательная девочка, моя доченька от нее в восторге. Благодаря вашей передаче она стала кушать хорошо, а раньше надо было уговаривать. Вы волшебницы», «Марфа безумно красивая! 😍Просто загляденье!», «Я даже и не сомневалась! Марфа даже через статичные фото завоевывает сердца 💕», — комментируют подписчики Тутты. Напомним, что «Завтрак на ура!» доступным языком рассказывает детям о продуктах и их полезных свойствах, а также показывает, как приготовить интересные и нескучные блюда, которые точно понравятся детям.

Напомним, что 44-летняя Тутта Ларсен трижды мама. В 2005 году в незарегистрированном браке с журналистом и писателем Захаром Артемьевым родился ее сын Лука. С 2009 года знаменитость замужем за музыкантом Валерием Колосковым. В 2010 году у пары родилась дочь Марфа, в 2015-м на свет появился долгожданный сын Иван.

Публикация от Tutta Larsen, Тутта Ларсен (@larsentut)

14 Май 2018 в 10:00 PDT Фото: Instagram @larsentut