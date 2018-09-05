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Борис Грачевский «похоронил» главу фонда «Улыбка ребенка» Александра Ильина
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Борис Грачевский «похоронил» главу фонда «Улыбка ребенка» Александра Ильина 

Нижегородская правда 11 минут назад
Фото: Нижегородская правда
Борис Грачевский «похоронил» главу фонда «Улыбка ребенка» Александра ИльинаСегодня ночью представители всех крупнейших СМИ получили письмо, в котором сообщалось о смерти главы фонда «Улыбка ребенка» Александра Ильина. Текст о кончине главы фонда был написан, якобы, от лица председателя совета правозащитного центра и фонда » Улыбка ребенка » Грачевского Бориса Юрьевича.
«Ильин Александр был одним из основателей фонда «Улыбка ребенка». Для нас «Улыбка ребенка» — это больше, чем просто организация, чем место работы. Александр Валерьевич для всех был просто родным человеком», — отмечается в письме.
В пресс-службе организации опровергли информацию о кончине президента фонда от рака.
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