Борис Грачевский «похоронил» главу фонда «Улыбка ребенка» Александра Ильина

Борис Грачевский «похоронил» главу фонда «Улыбка ребенка» Александра ИльинаСегодня ночью представители всех крупнейших СМИ получили письмо, в котором сообщалось о смерти главы фонда «Улыбка ребенка» Александра Ильина . Текст о кончине главы фонда был написан, якобы, от лица председателя совета правозащитного центра и фонда » Улыбка ребенка » Грачевского Бориса Юрьевича.

«Ильин Александр был одним из основателей фонда «Улыбка ребенка». Для нас «Улыбка ребенка» — это больше, чем просто организация, чем место работы. Александр Валерьевич для всех был просто родным человеком», — отмечается в письме.

В пресс-службе организации опровергли информацию о кончине президента фонда от рака.