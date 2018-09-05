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Дети добили раненого голубя и утопили в луже в Красноярском крае
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Дети добили раненого голубя и утопили в луже в Красноярском крае 

360tv.ru 11 минут назад
Фото: 360tv.ru
В городе Назарово произошел жестокий случай. Двое детей издевались над раненым голубем, а потом утопили его в луже. Об этом сообщил сайт «Проспект Мира».
Историю рассказала в социальных сетях местная жительница Маргарита Ларионова.
«Родители! Может, узнаете своих детей? Раненого голубя сначала кидали вверх, сделала с балкона замечание. Не реагируют детки. Потом потащили его на палке топить в луже. И это детки примерно семи-восьми лет. Думаю, к 12 годам это будут уже убийцы не только голубей. Страшно за наше общество. Очень страшно», — поделилась женщина.
Она уточнила, что ребята нашли птицу на детской площадке. Голубь был ранен и еле шевелил крыльями. Маргарита Ларионова добавила, что школьники долго издевались над пернатым: «бросали об бетон и в лужу».
Видео с жестоким поступком детей попало в Сеть.
На кадрах видно, как один из хулиганов загоняет голубя в лужу, а другой наблюдает за происходящим.
В комментариях многие пользователи раскритиковали поступок юных хулиганов и попросили автора заявить в полицию.
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