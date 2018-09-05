В Новосибирске открылся первый в регионе центр социальной адаптации детей-инвалидов

НОВОСИБИРСК, 5 сентября. / ТАСС /. Первый в регионе комплексный центр социальной адаптации детей-инвалидов в возрасте от 14 до 18 лет начал работу на базе Новосибирской областной клинической больницы, сообщила в среду журналистам замминистра труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.

Формат центра предполагает, что дети смогут в нем находиться в течение всего рабочего дня.

"Центр, рассчитанный на 25 человек, мы открываем по поручению врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова . Здесь ребенок может в течение дня получить все необходимые ему услуги: педагогов, массажистов, специалистов по лечебной физической культуре и других. Родители таких детей смогут приводить их утром, а забирать уже вечером, после работы", — сказала Елена Бахарева.

Бахарева уточнила, что в новом учреждении дети смогут наблюдаться у таких специалистов, как психиатр, педиатр и психолог, а также проходить реабилитацию последовательными курсами, в том числе вместе с родителями.

"Если будет необходимость, то такие отделения мы будем открывать и на базе других учреждений", — добавил замминистра.

По данным министерства труда и социального развития Новосибирской области, на сегодняшний день в постоянном постороннем уходе в Новосибирской области нуждаются около 400 детей в возрасте от 14 до 18 лет.