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Дети из Марьиной Рощи сыграли в «Что? Где? Когда?»
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Дети из Марьиной Рощи сыграли в «Что? Где? Когда?» 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Игру «Что? Где? Когда?» провели на днях для детей из Марьиной Рощи сотрудники центра социальной помощи семье и детям «Родник». В мероприятии приняли участие дети в возрасте от 7 до 13 лет.
— Мероприятие было приурочено ко дню рождения игры «Что? Где? Когда?». Главной его целью являлась активизация познавательной деятельности детей. По завершении игры ребятам были подарены книги, — сообщили в центре.
Напомним, центр социальной помощи семье и детям «Родник» регулярно организует различные мероприятия для детей, в том числе — для детей-инвалидов из семей, состоящих на обслуживании в центре. (ак)
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