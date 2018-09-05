Дети из Марьиной Рощи сыграли в «Что? Где? Когда?»

Игру «Что? Где? Когда?» провели на днях для детей из Марьиной Рощи сотрудники центра социальной помощи семье и детям «Родник». В мероприятии приняли участие дети в возрасте от 7 до 13 лет.

— Мероприятие было приурочено ко дню рождения игры «Что? Где? Когда?». Главной его целью являлась активизация познавательной деятельности детей. По завершении игры ребятам были подарены книги, — сообщили в центре.

Напомним, центр социальной помощи семье и детям «Родник» регулярно организует различные мероприятия для детей, в том числе — для детей-инвалидов из семей, состоящих на обслуживании в центре. (ак)