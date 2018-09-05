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«Чужих детей не бывает!». В российский сиротских учреждениях зафиксировано рекордно малое число детей
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«Чужих детей не бывает!». В российский сиротских учреждениях зафиксировано рекордно малое число детей 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
«Чужих детей не бывает!». В российский сиротских учреждениях зафиксировано рекордно малое число детей Министерство просвещения фиксирует рекордно малое число детей в российских сиротских учреждениях.
Количество детей-сирот составляет 47,8 тысяч по данным на 1 сентября текущего года. Это самые низкие показатели за всю историю нашего государства.
По статистике число сирот в 2008 году составило 115,6 тысяч, а спустя 5 лет— 68,8 тысяч,
В настоящее время число приемных детей превалирует над количеством детей, которых отправляют в детские дома. Об этом сообщает Минпросвещения РФ. Также данное ведомство отмечает, что в государстве насчитывается около 180 тысяч приемных родителей.
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