«Чужих детей не бывает!». В российский сиротских учреждениях зафиксировано рекордно малое число детей

«Чужих детей не бывает!». В российский сиротских учреждениях зафиксировано рекордно малое число детей Министерство просвещения фиксирует рекордно малое число детей в российских сиротских учреждениях.

Количество детей-сирот составляет 47,8 тысяч по данным на 1 сентября текущего года. Это самые низкие показатели за всю историю нашего государства.

По статистике число сирот в 2008 году составило 115,6 тысяч, а спустя 5 лет— 68,8 тысяч,

В настоящее время число приемных детей превалирует над количеством детей, которых отправляют в детские дома. Об этом сообщает Минпросвещения РФ. Также данное ведомство отмечает, что в государстве насчитывается около 180 тысяч приемных родителей.