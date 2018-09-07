Министерство просвещения: все учреждения среднего профобразования реализуют программу финграмотности

Все учреждения среднего профессионального образования в России реализуют программу повышения финансовой грамотности, рассказал директор департамента общего образования Министерства просвещения Андрей Петров на Московском финансовом форуме — 2018.

«Мы имеем сегодня принятую, утвержденную программу обучения финансовой грамотности СПО (среднее профессиональное образование. — Прим. ред.), и она внедрена повсеместно, — сказал он. — Все средние профессиональные образовательные организации реализуют программу финансовой грамотности».