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Министерство просвещения: все учреждения среднего профобразования реализуют программу финграмотности
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Министерство просвещения: все учреждения среднего профобразования реализуют программу финграмотности 

Банки.ру + ещё 4 1 час назад
Фото: tumix.ru
Все учреждения среднего профессионального образования в России реализуют программу повышения финансовой грамотности, рассказал директор департамента общего образования Министерства просвещения Андрей Петров на Московском финансовом форуме — 2018.
«Мы имеем сегодня принятую, утвержденную программу обучения финансовой грамотности СПО (среднее профессиональное образование. — Прим. ред.), и она внедрена повсеместно, — сказал он. — Все средние профессиональные образовательные организации реализуют программу финансовой грамотности».
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