Школа — испытание для родителей!

В этом году, как и многие другие родители, мы отправили своего старшего сына в третий класс. Помимо цветов и воздушных шариков к первому сентября мы беспокоились о питании в школе, о нововведениях, которые каждый год добавляют родителям проблем, и, конечно, мы переживали об обучении и атмосфере в классе и т. д. Начало школьного обучения — огромное событие не только для детей, но и для родителей. Чем ближе День знаний, тем чаще слышишь на детских площадках взволнованные вздохи, возмущение новой учебной программой и страх о том, как всё будет.

Школьный невроз у родителей. Что это за зверь?

Сейчас в основном говорится о том, как подготовить детей к школьному обучению. Но редко кто обращает внимание на степень волнения родителей, чьи дети идут в школу. Родители первоклассников дрожат как осиновый лист, думая о том, как их ребёнок адаптируется к школе, какая будет учительница, сможет ли найти друзей в классе. Родители среднего звена уже порядочно взвинчены требованиями школы к их детям и тем, что подрастающие отпрыски всё больше пытаются быть самостоятельными. А родители старшеклассников иногда вообще пребывают в тотальном неврозе от предстоящего ОГЭ и ЕГЭ и тем, в какой вуз «поступить» ребёнка. Самое печальное, что чем больше родительская тревога, тем меньше контакт каждого конкретного родителя с ребёнком. Когда мы поглощены всеми этими требованиями, загружены работой и необходимостью всё в лучшем виде подготовить к школе, придавлены домашними заданиями, программами, в которых не очень разбираемся, а иногда и откровенно не понимаем, то своих собственных детей мы начинаем меньше замечать. Я это по себе поняла, когда мы готовили сына в первый класс и бегали с длинным списком по магазинам. Потом сидели на собрании и пытались как-то адаптировать своего ребёнка к первому классу и встать в колею с домашними заданиями. И в один «прекрасный» момент мой сын глубоко вздохнул над своими тетрадями и сказал: «Мама, мы так давно ни о чём с тобой не разговаривали, кроме школы». Вот тогда я немного очнулась и поняла, что потерялась в этом круговороте родительской ответственности, требований и собственных неудач.

Что же происходит с родителями, когда их ребёнок идёт в школу?

Школа — это та сфера жизни, в которую ребёнок идёт относительно самостоятельно. Тут от него уже ждут некой взрослости: сидеть 40 минут смирно и слушать учительницу, выполнять задания, ориентироваться в своих вещах, в школьных коридорах, самостоятельно определять, когда нужно в туалет (да-да, с одной стороны, смешно, но сегодняшних первоклассников ещё вчера в туалет отправляли воспитатели в детском саду, а тут, в школе, нужно успеть за перемену найти туалет, справиться с застёжками на школьной форме и опрятным прийти в класс, а ведь, кроме этого, хочется ещё поиграть и побегать). И когда мы, родители, отправляем своего ещё такого маленького шести-семилетку в школу, то мы очень волнуемся: справится ли он, получится ли у него. А ещё мы очень боимся столкнуться с замечаниями о наших детях в духе: «Совсем не готов к школе, не дисциплинирован, не умеет себя вести, шумит, отвлекается. Примите меры!». А ведь, по сути, обычное детское поведение, но сейчас это звучит для родителя уже как упрёк.

Первые 3-4 года родителям приходится следить за выполнением домашних заданий, вместе с детьми готовиться к контрольным, делать многочисленные проекты. И всё это без какой-либо подготовки.

Родители сталкиваются с возросшей нагрузкой. С появлением в жизни семьи школы на родителей наваливается ответственность за то, как ребёнок усвоит школьную программу. Не открою Америку, если скажу, что первые 3-4 года родителям приходится следить за выполнением домашних заданий, вместе с детьми готовиться к контрольным, делать многочисленные проекты. И всё это без какой-либо подготовки. Мы объясняем, как умеем, злимся, если дети не понимают, испытываем за это вину. А кроме этого, нам приходится так же, как прежде, работать, заботиться о семье и быте. Родители старшеклассников в районе 9-11 классов испытывают настоящую панику от того, как сдаст ОГЭ и ЕГЭ ребёнок. В нашей школе уже в начальных классах говорили о том, что надо очень сильно следить за успеваемостью и уже сейчас готовиться к итоговой аттестации. А уж в старших классах этот невроз поражает всех: и детей, и учителей, и, конечно, родителей. Ещё мы очень боимся, что наш ребёнок станет неуспешным. Что он покроется двойками, завалит контрольную, останется на лето или на второй год. Поэтому надо держать руку на пульсе, проверять «домашку», следить за порядком в комнате и прочее. А кроме этого, страшно, если он станет неуспешным в коллективе, столкнётся со школьной травлей, пойдёт за плохой компанией или просто будет отшельником. Это не меньшая родительская боль. Очень страшно наблюдать, как твой птенец пытается летать, совершает ошибки, получает двойки, огорчения, расстраивается и, боясь, пробует вновь. Нам ещё так хочется оберегать его, помогать ему, но мы уже так мало можем.

Как родителям справиться со своей тревогой?

Первая хорошая новость в том, что так у всех. Не бывает родителей, которые не переживали бы. Даже родители круглых отличников и паинек тревожатся. Так что вы не одиноки в своих волнениях. И если вы во весь опор впрягаетесь в «ребёнкину» школу, то это значит, что вы очень хороший родитель, который беспокоится, любит и борется за своего ребёнка. Но чтобы школьный невроз не захватывал с головой наши взрослые головы, нужно как можно чаще замечать реальность и себя в ней.

Начальная школа — это период, когда дети учатся учиться. И на этом пути не бывает идеальных учеников. Дети обязательно что-то забывают, отвлекаются, подолгу собираются, у них бардак в рюкзаке, и они не любят делать уроки. Это нормально.

Старайтесь слушать и слышать своего ребёнка. Мы имеем свой школьный опыт, и иногда он не очень радужный. У кого-то из нас были проблемы с успеваемостью, у кого-то не ладилось с друзьями, а бывало, что не везло с учителем. И когда наш собственный ребёнок ступает на порог школы, то наши школьные страхи выскакивают, как чёртики из табакерки. Тогда-то мы и начинаем бурную и иногда излишнюю деятельность: очень давим с учёбой или пытаемся лезть в межличностные отношения школьника. Попробуйте интересоваться именно у ребёнка, нужна ли ему сейчас ваша помощь. Не исключено, что он попросит вас помочь ему с отдельным предметом, а может быть, расскажет, что не может найти общий язык с соседкой по парте. Тогда вы точно будете знать, в чём конкретно разбираться. А может быть, он скажет, что у него всё замечательно и школа ему очень нравится. Мы не можем сразу стать идеальными. Начальная школа — это период, когда дети учатся учиться. И на этом пути не бывает идеальных учеников. Дети обязательно что-то забывают, отвлекаются, подолгу собираются, у них бардак в рюкзаке, и они не любят делать уроки. Это нормально. И если педагог в очередной раз рассказывает вам, как ваш Ваня/Петя/Катя безобразничает, то прервите на секунду этот обвиняющий монолог и спросите учителя: «А за что Вы можете похвалить моего ребёнка?». Это значительно снизит градус напряжения между вами. Ну и последнее, помните, что система существует для вас, а не вы для системы. Важно, чтобы ваш ребёнок вышел из школы живым и здоровым. Чтобы через 11 лет обучения между вами остались какие-то тёплые отношения. Возможно, ради этого придётся пожертвовать медалью или престижным вузом, но ваши отношения стоят гораздо большего.

Главное, в погоне за хорошим аттестатом не растерять свои отношения с ребёнком

Мне, как маме пока ещё третьеклассника, уже приходится нелегко. Я морально готовлюсь к школе своего сына каждый год. Замечаю, как всплывают внутри меня мои школьные воспоминания и трудности, приглядываюсь, как справляется со своей школьной жизнью мой ребёнок. И часто замечаю, что тревога, которую я испытываю о нём, на самом деле про меня. Я затаиваю дыхание, набираюсь терпения и наблюдаю, как мой сын плывёт по порогам школьной жизни. Главное, что я могу сейчас сделать, это быть открытой для него. И тогда во времена любых трудностей, будь то двойка или несчастная любовь, он сможет прийти ко мне и попросить у меня помощи. Наверное, это единственное, что я точно должна выполнять, как любящая мама школьника, а делать уроки и писать контрольные на отлично он научится сам.