В Карелии за семь месяцев родилось больше мальчиков, чем девочек

За это время в республике на свет появилось 50 двоен.

По данным поисково-мониторинговой системы Фонда социального страхования, за первые семь месяцев 2018 года в Карелии появились на свет 3457 детей: 1755 мальчиков и 1702 девочки.

У 50 мам родились двойни, сообщает пресс-служба правительства региона.1244 новорожденных — первый ребенок в семье. Средний рост новорожденных составил 51,5 см, средний вес — 3,36 кг. Больше всего малышей родилось у женщин в возрасте 34-35 лет. Чаще всего это второй и более ребенок в семье. Средний возраст рожениц — 30 лет.