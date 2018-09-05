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В Карелии за семь месяцев родилось больше мальчиков, чем девочек
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В Карелии за семь месяцев родилось больше мальчиков, чем девочек 

Карельские вести + ещё 1 1 час назад
Фото: Карельские вести
За это время в республике на свет появилось 50 двоен.
По данным поисково-мониторинговой системы Фонда социального страхования, за первые семь месяцев 2018 года в Карелии появились на свет 3457 детей: 1755 мальчиков и 1702 девочки.
У 50 мам родились двойни, сообщает пресс-служба правительства региона.1244 новорожденных — первый ребенок в семье. Средний рост новорожденных составил 51,5 см, средний вес — 3,36 кг. Больше всего малышей родилось у женщин в возрасте 34-35 лет. Чаще всего это второй и более ребенок в семье. Средний возраст рожениц — 30 лет.
По материалам: ptzgovorit.ru
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