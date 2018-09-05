Отпуск по уходу за каждым ребёнком нужно включать в трудовой стаж родителя, считают в Госдуме

Отпуск по уходу за каждым ребёнком до трёх лет нужно включать в трудовой стаж родителя, согласились в Комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей с соответствующим предложением депутата Виталия Милонова

Председатель Комитета Тамара Плетнёва КПРФ ) подчеркнула, что такую инициативу парламентарии предлагали уже не раз. «Мы этот вопрос поднимаем бесконечно, но необходимо, чтобы его одобрили в Правительстве. Будем рассматривать предложенную инициативу, и я буду голосовать „за“, — сказала она » Парламентской газете ».

Плетнёва считает, что учитывать трёхлетний отпуск по уходу за ребёнком в трудовом стаже справедливо. Это связано с тем, что сегодня устроить малыша до трёх лет в ясли весьма проблематично — их в России пока не хватает. При этом родителям всё равно необходимо работать, так как пособие по уходу за ребёнком выплачивают только до 1,5 года.

«В то же время меня радует, что в программе «Десятилетие детства» выделены большие деньги на строительство яслей. Это сильно улучшит ситуацию», — добавила она.

Сейчас в трудовой стаж матери, отца или другого близкого родственника, ухаживающего за ребёнком, включают 1,5 года отпуска. В сумме этот период не может быть больше 4,5 года. Таким образом, за четвёртого и последующего детей дополнительный стаж не учитывается.

Депутат Виталий Милонов подготавливает законопроект, где предлагается приравнять отпуск по уходу за каждым ребёнком к трудовому стажу.