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В ЯНАО педофил насиловал похищенного ребенка на глазах у полицейских
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В ЯНАО педофил насиловал похищенного ребенка на глазах у полицейских 

BFM.RU + ещё 1 20 минут назад
Фото: Главный региональный
В Ямало-Ненецком автономном округе предстанет перед судом 19-летний местный житель, обвиняемый в изнасиловании похищенной двухлетней девочки. Об этом сообщает Как сообщает пресс-служба регионального СКР.
Преступление совершено 14 июня 2018 года в Надыме. Молодая женщина пришла в гости со своей двухледней дочерью. На вечеринке распивали алкоголь. Гости начали расходиться после полуночи. Несколько человек вызвались проводить женщину с ребенком, по пути та решила зайти в магазин и попросила одного из провожавших последить за коляской.
Тот увез коляску в соседний двор, где совершил насильственные действия над ребенком. Следователи подчеркивают, что полицейские задержали педофила в момент совершения им преступления.
«Обнаружили 19-летнего юношу в момент совершения преступления сотрудники полиции, к которым обратилась с заявлением о пропаже дочери обеспокоенная мать» — говорится в сообщении СКР.
Следствие собрало достаточно доказательств, подтверждающих вину педофила. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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