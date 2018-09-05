Сколько яслей создадут в Татарстане?

Слышала, что в Татарстане начали строить детсады с яслями. А сколько мест там выделят детям до трёх лет?

«За два года — 2018-2019 — должны открыть 29 детсадов, в которых порядка 45-50% мест отдадут под ясельные группы, — сообщил премьер-министр РТ Алексей Песошин . — Всего в новых дошкольных учреждениях будет более 5900 мест».

При этом он отметил, что рес­­публика не достигла плановых показателей «Стратегии-2030» по обеспеченности местами в детских садах детей старше трёх лет. Текущий показатель 97,6%. На это повлияла положительная демографическая ситуация в предыдущие годы: показатели рождаемости превысили возможности дошкольных учреждений.