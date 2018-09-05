Младенцы всегда знают, кто настоящий лидер, а кто обычный хулиган

В основе власти одного индивида над другими обычно лежит сила, а точнее, сила характера. Но сила характера может быть как положительной и созидающей, так и негативной и разрушающей. Соответственно, в первом случае «власть» может быть основана на заслуженном уважении, и тогда речь идёт о лидерских качествах личности «управленца», а во втором — на страхе, который часто используют для достижения своих целей хулиганы.

Большинство взрослых людей способно отличить один тип поведения от другого и подстроиться под ситуацию. Но психологов давно интересовал вопрос, в каком же возрасте человек получает столь необходимые для успешного выживания в обществе навыки. И, согласно результатам нового исследования, оказалось, что дети в возрасте 21 месяца способны отличить одно проявление силы от другого.

Ранее было известно, что дети младшего возраста могут различать двоих и более анимационных персонажей по силе их характера. Например, они определённым образом с одобрением реагируют на сценарии, когда более крупные из них считаются с более мелкими.

Конечно, младенцы до двух лет не могут словами описать своё видение ситуации. Для того чтобы распознать их реакцию разработан специальный метод, который следит за глазами ребёнка и улавливает малейшие их движения. Например, психологи часто используют приём, который носит название «нарушение ожидания». Он основан на том, что дети дольше следят глазами за ситуацией, которая противоречит их ожиданиям.

Именно таким образом действовала и команда учёных во главе с профессором Рени Бейлларджен (Renee Baillargeon) из Университета Иллинойса. В своей новой работе исследователи разработали серию анимационных фильмов, в которых рядовые, ничем не отличающиеся друг от друга, персонажи взаимодействуют с «лидером» и «хулиганом». Для начала эксперимент по определению, кто есть кто, был проведён на студентах. После того как исследователи убедились, что эта задача по зубам взрослым, они обратились к детям.

Участниками основного этапа исследования стали малыши в возрасте 21 месяца. В пресс-релизе университета авторы работы рассказывают, что сначала детям предложили оценить ситуацию, в которой «лидер» или «хулиган» в какой-то момент отдавали приказ «Пора спать!» трём рядовым персонажам, которые изначально подчинялись. После этого главный герой покидал место действия, а оставшиеся либо выполняли приказ, либо нет.

Младенцы уверенно обнаруживали явное несоответствие в поведении персонажей, когда те отказывались выполнять приказ «лидера» и не усматривали ничего в предосудительного в неповиновении «хулигану».

Наконец, важной частью эксперимента стало выяснить, действительно ли малыши различают способ проявления «силы», или же на их восприятие главным образом влияют симпатии к героям. В большинстве случаев, когда «лидер» покидал место действия, младенцы действительно ожидали, что остальные герои будут продолжать ему подчиняться. Но они не связывали аналогичных надежд с «хулиганом» в точно такой же ситуации.

Дети реагировали одинаково и на послушание персонажей из-за страха и на их непослушание, но всегда ожидали первого, когда «хулиган» оставался на экране и мог наказать героя за непослушание.

"Наши результаты являются свидетельством того, что младенцы на втором году жизни уже могут различать лидеров и хулиганов, ‒ говорит Бейлларджен. ‒ Дети понимают, что лидеру нужно подчиняться, даже когда его нет, а хулигану — только тогда, когда он рядом".

Добавим, что различные аспекты раннего развития детей интересуют и многих других исследователей. Например, ранее авторы проекта «Вести. Наука» (nauka.vesti.ru) писали о том, что даже с маленькими детьми нужно разговаривать «по-взрослому», или о том, что малыши используют инструменты, полагаясь на основные законы физики.