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Школьник отправился на экскурсию в тюрьму и обнаружил там отца
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Школьник отправился на экскурсию в тюрьму и обнаружил там отца 

Lenta.ru + ещё 1 38 минут назад
Фото: Lenta.ru
В Таиланде школьник во время экскурсии в тюрьму встретил отца и бросился ему в ноги. Об этом рассказал организатор поездки Аром Хунмун (Arom Khunmoung) в своем посте в Facebook.
Инцидент произошел 3 сентября в провинции Районг во время школьной экскурсии в тюрьму. Гид заметил, как один из мальчиков неожиданно остановился, уставился на узника и разрыдался. «Меня удивило, что мужчина тоже заплакал. Я спросил ребенка, в чем дело. Тот ответил, что увидел отца и очень удивлен», — написал Хунмун.
Затем гид спросил у надзирателя, могут ли отец с сыном поговорить. Тот разрешил, и родственники обнялись и продолжили плакать. «Отец без конца целовал мальчика и извинялся перед ним. Он пообещал стать хорошим человеком после выхода из тюрьмы и просил ребенка вести себя хорошо», — добавил экскурсовод.
Отец испуганно спросил мальчика, не стыдно ли ему перед одноклассниками. Ребенок ответил отрицательно и бросился ему в ноги.
Сообщается, что ребенок живет вместе с бабушкой, а его мать уехала на заработки в столицу.
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