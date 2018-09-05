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Танцевальная студия школы № 933 открыла набор на новый учебный год
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Танцевальная студия школы № 933 открыла набор на новый учебный год 

Управа района Бирюлево Западное + ещё 1 35 минут назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Театр танца «Миниатюра» объявил о наборе детей на новый творческий сезон во вторник, 4 сентября.
Представитель студии Галина Колеганова сообщила, что набор ведется в четыре группы: «Топ-топ» для детей 2-4 лет, «Кнопочки» для малышей от четырех до шести, «Минипусы» для дошколят от 5 лет и «Колибри» для девочек и мальчиков младшего школьного возраста. Интенсивность занятий и программа формируется в соответствии с возрастом. Так, младшая группа занимается 1 раз в неделю, а старшие танцоры посещают занятия четыре раза.
Опытные преподаватели научат юных артистов народным и современным танцам, ритмопластике и актерскому мастерству.
Театр танца «Миниатюра» работает уже 20 лет на базе школы № 933. Его ученики регулярно становятся лауреатами окружных и городских конкурсов, а также выступают на районных площадках.
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