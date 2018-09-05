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Ученые: дети до двух лет способны распознавать лидеров и агрессоров
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Ученые: дети до двух лет способны распознавать лидеров и агрессоров 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Малыши способны различать характеры людей.
Ученые из США выяснили, что дети до двух лет могут отличать лидеров. Причем малыши могут определить, следуют ли за людьми из-за уважения или же страха. Исследователи Иллинойского университета в Урбане-Шампейне провели эксперимент с участием сотни детей в возрасте до двух лет. Испытуемым показывали мультфильмы, в которых присутствовали герои-лидеры, агрессоры и положительные, но без проявления авторитета. Специалисты изучали реакцию детей, фиксирующих взгляд на определенное количество времени на персонажах. Исследователи отметили, что такая методика применима только к малышам, потому что они еще не могут поделиться своими мыслями с миром.
В результате ученые пришли к мнению, что малыши до двух лет дольше наблюдают за событиями, которые противоречат их ожиданиям. Так, специалисты заметили, что дети дольше наблюдали за происходящим, когда лидер исчезал из кадра, а в это время другие герои не делали то, что он им приказал. В результате наблюдений ученые сделали вывод, что дети до двух лет способны различать не только характеры людей, но и отличать истинных лидеров от агрессоров.
Фото: shutterstock.com
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