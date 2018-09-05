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Ксения Бородина отдала младшую дочь в детский сад
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Ксения Бородина отдала младшую дочь в детский сад 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
В Сети порадовались за звездную маму.
Популярная телеведущая Ксения Бородина поделилась милым фото своих девочек и их подружек. Звездная мама призналась, что не успела заметить, как дети выросли. Она сообщила поклонникам, что уже младшая дочка Тея пошла в детский сад. Поклонники захотели узнать, понравилось ли девочке такая смена обстановки. Но пока звездная мама даже не раскрывает, в какой именно детский сад отвела ребенка. Подписчики предположили, что это учреждение при гимназии, в которой учится старшая дочка телеведущей Маруся.
Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)
4 Сен 2018 в 2:28 PDT  Вот и малышки пошли в детский сад😭♥️ такие взрослые все стали, в одно мгновение 💋🌹 Была бы моя воля, оставила бы их всех малышами 🙌🙌🙌 время проходит, детки взрослеют, а мать из гнезда не выпустит 😂😂😂🔨🔨 шучу конечно) но я могу) вы знаете))) они наша вселенная, они все♥️♥️♥️
— рассказала Ксения Бородина.
«Поздравляю, садик — это событие!», «Тея как-то мгновенно выросла 🙀», «Ну все! У малышей началась взрослая жизнь!», « Да, самое золотое время. За ручку отвёл, за ручку привёл. Всегда при тебе. А потом…», «Очень трудно отпускать из гнезда)) это правда», «Обе дочки красавицы!А младшая, вообще куколка!», «Здорово 🙌🏻 детки и правда быстро растут 😩 но впереди ещё много чудесных моментов!», «Я вас так понимаю))) Сын пошел в 11 класс и вторая „неадекватная“ половина моего сознания просто кричит:»Никуда не отпущу!". Какой кошмар, надо с этим что-то делать🤣😂😄А у вас вообще девчонки😘😘😘», — отреагировала аудитория в Instagram.
Кстати, подписчицы засыпали вопросами телеведущую о том, понравилось ли Теоне в детском саду. «Как у Теюши с садиком? Не плачет?Сколько ходите уже?На сколько часов?😊Вопросы от #яжмать 😉😆😆😆», «Как Теи первый раз в садике, понравилось?», «Как Тея реагирует на садик? Не плачет? Мой плачет, так грустно становится на душе, когда вижу его слезы😞», — спрашивают Ксению Бородину.
Однако пока звездная мама не комментировала этот момент. Подписчицы надеются, что Ксения Бородина посвятит этой теме отдельный пост.
Старшая дочь телеведущей в этом учебном году пошла в третий класс. Ксения Бородина делилась фотографиями своей девочки со школьной линейки. Маруся учится в Гимназии имени Е. М. Примакова.
3 сентября♥️ 3 класс🌹
Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)
3 Сен 2018 в 4:44 PDT  Не могу нарадоваться на свою взрослую девочку❤ На этот год большие планы, будем трудиться,
— поделилась Ксения Бородина.
Напомним, что в семье Ксении Бородиной и Курбана Омарова растут две дочки. Старшая Маруся родилась от первого брака телеведущей с бизнесменом Юрием Будаговым. В декабре 2015 года у Ксении и Курбана появилась дочь Теона, которую родители часто ласково называют Тея. Также с семьей Ксении часто проводит время 10-летний сын Курбана от первого брака, Омар.
Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)
10 Июл 2018 в 1:35 PDT  К слову, Ксения Бородина публично призналась в своих чувствах к супругу. Она посвятила мужу трогательный пост в Instagram в день его рождения. 25 августа Курбану Омарову исполнилось 38 лет.
Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)
24 Авг 2018 в 11:32 PDT  Моя любовь♥️ с днем твоего рождения♥️ Ты тот мужчина, который продолжает меня удивлять, который открывается каждый раз для меня с разных сторон и всегда эти стороны только лучшее, что ты можешь мне показать🤗 Каждый год с тобой, он по-своему новый и интересный 💋ты любящий и заботливый муж, ты обожающий своих детей отец и очень верный и преданный друг. Я ценю в тебе те качества, которые я всегда говорила, должны быть в настоящем мужчине! В тебе это все есть ♥️♥️♥️ не буду много говорить, лучше обниму тебя крепко крепко, моя любовь, моя семья, мое все♥️
— трогательно написала Ксения Бородина.
Фото: Instagram @borodylia
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