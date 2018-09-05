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«Идеальных мужчин можно только родить и воспитать»: Кожевникова поделилась новым трогательным снимком с младшим сыном
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«Идеальных мужчин можно только родить и воспитать»: Кожевникова поделилась новым трогательным снимком с младшим сыном 

Passion.ru + ещё 1 31 минуту назад
Фото: Passion.ru
33-летняя Мария Кожевникова нечасто публикует милые фото с сыновьями, но на днях все же сделала исключение.
Актриса и экс-депутат Мария Кожевникова в свои 33 года уже трижды стала мамой. Младшего сына Василия звезда родила прошлым летом и пока достаточно редко показывает его поклонникам. Но сегодня, 5 сентября, Мария все же выложила невероятно трогательный снимок с малышом и высказалась по поводу его воспитания.
«Я знаю абсолютно точно, идеальных мужчин можно только родить и воспитать!» — заявила Кожевникова.
Фолловеры знаменитости умилились этим кадром и поделились своим мнением насчет мужского идеала. «Наблюдаю за мамами мальчиков в садике, и их сыновьями, и вижу, многие мамы воспитывают капризных тряпок, которые не здороваться, не двери открыть подержать, ни пропустить первыми девочек…», «Идеальными мужчин делают женщины», «Иногда за него нужно выйти замуж и только потом воспитать!», «Так говорит каждая мать, и это нормально для каждой матери ее ребенок самый лучший, но по факту когда эти маленькие мальчики вырастают в мужчин, то идеальных по пальцам посчитать можно», — написали они (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Фото и видео: Instagram
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