Как научить трехлетку самостоятельности без ущерба для жизни: 10 способов

Попросите ребенка переворачивать страницы во время вечернего чтения

Вроде ерунда, но в ней очень много смысла. Если ребенок сам держит книгу, которую вы ему читаете, и сам переворачивает страницу в нужный момент, он становится не просто пассивным слушателем, а настоящим участником процесса. Это не «вы ему читаете», а «вы читаете вместе с ним».

Позвольте ему выбирать, что будет на ужин

Ребенок будет чувствовать себя как взрослый, если позволить ему выбрать меню ужина. Только не нужно выдумывать ничего особенного. Просто: «Какие овощи положим на тарелку? Огурцы, помидоры или сладкий перец?». Кстати, там образом вы сможете избежать неприятного вопроса вроде «Ты хочешь овощи на ужин?», а ребенок ощутит иллюзию контроля — ведь это он сделал выбор, и не только для себя, но и для родителей!

Предложите ему помочь готовить обед

Двух-трехлетние дети обожают делать то же, что и родители. Неважно, загружаете вы белье в стиральную машину, гладите рубашку или режете салат — они тут как тут. Кончено, утюг им давать пока не стоит, а вот позволить переложить нарезанные овощи с доски в салатную миску или помешать тесто деревянной ложкой вполне можно. Кстати, трехлетки вполне могут управляться с ножом (не очень острым) и резать огурцы. Ребенок, принимающий участие в повседневных бытовых заботах, ощущает себя нужной частичкой целой семьи.

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Превратите уборку в игру

Конечно, настоящей уборки от малышей ждать не стоит, зато они вполне могут складывать в конце дня игрушки. Поставьте в детской удобную корзину, коробку или мешок и расскажите ребенку, что все игрушки, которые он доставал оттуда в течение дня, должны к вечеру возвращаться в свой домик — иначе им будет очень грустно. Ребенок не будет воспринимать это как скучную повинность и с радостью соберет всех кукол и зверей. То же самое касается и раскиданной грязной одежды. Если поставить в детскую небольшую корзину и предложить ребенку самому складывать туда вещи, он вскоре ощутит себя настоящим хозяином собственной комнаты.

Делегируйте ребенку половину работы

Например, скажите: «Давай ты наденешь левый ботинок, а я помогу тебе надеть правый» или «Давай ты наденешь кофту сам, а я помогу тебе застегнуть пуговицы». Поощряйте в ребенке самостоятельность таким образом!

Позвольте им самим брать еду Держите в открытом доступе крекеры, батончики или фрукты. И, когда малыш проголодается, предложите ему самом залезть в нижний ящик/на полку и взять кусочек. Дети обожают, когда не нужно просить родителя, а можно действовать самостоятельно.

Попросите их помочь накрыть на стол (и убрать со стола)

Все эти ритуалы, связанные с приемом пищи — отличный повод показать ребенку, что еда не появляется на столе по мановению волшебной палочки. Конечно, малыш не может нести тяжелую тарелку с горячей едой, но он вполне может разложить столовые приборы и салфетки, а после — убрать свою тарелку в раковину.

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Не бегите спасать ребенка сразу же — дайте ему возможность научиться решать конфликт самостоятельно

Если ребенок повздорил с кем-то на площадке, подождите пару минут, не бросайтесь на помощь. Конечно, трехлетки не умеют договариваться, но им полезно получать первые навыки общения, сталкиваясь с тем, что желания окружающих не всегда совпадают с их собственными. Конечно, если вы видит, что ситуация накаляется, нужно подойти, узнать версию каждого из детей и предложить им подумать, каким образом можно сделать так, чтобы всем было хорошо.

Не мешайте ребенку самому чистить зубы

Да, сердце кровью обливается, когда смотришь на их попытки почистить зубы и хочется немедленно выхватить щетку, но подождите. Пусть ребенок сам выдавит пасту и чистит пусть тоже сам. Вам достаточно стоять рядом и показывать, как именно нужно все это делать. Вот увидите, он научится гораздо быстрее, чем вы думаете.

Расслабьтесь

Ну да, трехлеткам трудно доводить дело до конца, в итоге многое получается криво и косо — и что? Не нужно ворчать и бросаться переделывать. Все, что требуется от родителей — спокойствие и поощрение. Закатывание глаз и раздраженные вздохи лишь демонстрируют ребенку, какой он криворукий и беспомощный. А это совсем не то, что мы хотели бы ему сообщить, верно?