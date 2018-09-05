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Родители заплатят больше полумиллиона рублей за то, что их дети разнесли Волжскую набережную
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Родители заплатят больше полумиллиона рублей за то, что их дети разнесли Волжскую набережную 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Это натворили двое школьников
Родители подростков, которые разнесли Волжскую набережную в Рыбинске, отремонтируют её за свой счёт. За то, как порезвились их дети, родители заплатят 700 тысяч рублей.
Напомним, 28 августа двое подростков разбили облицовочную плитку на двух смотровых площадках. Вскоре полицейские задержали этих школьников.
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— Составлена смета, где определен ущерб и затраты на восстановление. Ущерб по двум площадкам составил 282 тысячи рублей, еще 420 тысяч потребуется на восстановительные работы. Данные по ущербу мы направим в полицию для приобщения к материалам проверки, сумму за восстановление будем взыскивать через суд, — рассказал заместитель главы по безопасности Алексей Старухин.
Так как подросткам 12 и 14 лет, ответственность за них несут родители, которым предстоит теперь и придётся выплачивать деньги.
Рыбинские подростки вообще народ суровый. Недавно компания друзей сломала табличку на Волжской набережной.
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Женский форум
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