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Вожатый с судимостью работал в детском лагере в Шатковском районе
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Вожатый с судимостью работал в детском лагере в Шатковском районе 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Вожатый, имеющий судимость по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», работал в одном из детских лагерей на территории Шатковского района. После выявления данного факта его незамедлительно уволили. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.
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Как было установлено в ходе проверки, которая прокуратура провела совместно с органами полиции, руководство оздоровительного учреждения приняло на работу 41-летнего жителя Арзамасского района, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Мужчина с судимостью был вожатым у детей, отдыхающих в лагере в четвертую смену.
По факту выявленного нарушения руководителю лагеря внесено представление.
Напомним, бывший сотрудник детского оздоровительного лагеря Городецкого района признан виновным в педофилии.
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