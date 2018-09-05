Вожатый с судимостью работал в детском лагере в Шатковском районе

Вожатый, имеющий судимость по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», работал в одном из детских лагерей на территории Шатковского района. После выявления данного факта его незамедлительно уволили. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

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Как было установлено в ходе проверки, которая прокуратура провела совместно с органами полиции, руководство оздоровительного учреждения приняло на работу 41-летнего жителя Арзамасского района, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Мужчина с судимостью был вожатым у детей, отдыхающих в лагере в четвертую смену.

По факту выявленного нарушения руководителю лагеря внесено представление.

Напомним, бывший сотрудник детского оздоровительного лагеря Городецкого района признан виновным в педофилии.