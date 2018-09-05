12 вещей, за которые стыдно каждой маме

Бардак в доме. Знаем, есть мамы, которые не лягут спать, пока не вымоют пол. Но поверьте: если у вас нет сил и времени убираться каждый день, а игрушки, разложенные по местам, через 5 минут снова ровным слоем устилают пол, — вы не одиноки.

Неправильная еда. Свежеприготовленная котлета из индейки и овощи на пару — это здорово. Но как быть, если упрямый карапуз не ест ничего, кроме макарон, хлеба и творожка? К тому же бывают обстоятельства, когда голодного малыша приходится покормить позавчерашними котлетами или полуфабрикатами… И даже перекусить фастфудом в пути!

Футболка с пятном, штаны с небольшой дырочкой, розовый комбинезон от дочки родственников на вашем мальчике… Наверное, у всех есть вещи «для дома», которые не засветятся на фотографиях.

Мама в соцсетях. Вы могли бы готовить полезную творожную запеканку, украшенную зверями из фруктов. Рисовать, лепить или читать с ребёнком. Осваивать фотошоп, вязание крючком, разговорный немецкий и основы интернет-маркетинга. Но вместо этого листаете ленту ВК, Фейсбуке или Инстаграма. А кто этого сейчас не делает?

Пропущенная прогулка. На улице слишком жарко или холодно. А ещё у вас болезненные месячные. Или мигрень. Или завал на работе. Успокойтесь: далеко не все мамы гуляют с детьми ежедневно по 4 часа!

Сбитый режим. Гости, семейная поездка в магазин, праздник или путешествие — и вот ваш малыш пропускает дневной сон или ложится спать ближе к полуночи. Старшие родственники могут поцокать языком: «На часах 9 вечера, а ребёнок не в кровати». Но на самом деле сбитый режим быстро восстановится без негативных последствий.

Трудности с чисткой детских зубов: 1 минуту вместо 5. Ну или хотя бы 3. Стоматологи советуют, рекомендуют, предупреждают, но пусть хоть один из них попытается залезть в рот кусачему полуторалетке! Что делать маме: звать на помощь «держателя детей» и 5 минут начищать зубы истерящему крохе в слезах? Или сохранить свои и его нервы, быстро поводить щёткой и верить в «как же раньше люди жили»?

Мат при ребёнке. Как бы вы ни контролировали свою речь, если в темноте вы наступите на деталь конструктора, вряд ли у вас вырвется: «Ах, как больно!»

Насилие в воспитании. Даже сторонники теории привязанности уверены: накричать или шлёпнуть может и самая добрая, терпеливая и сознательная мама, если она очень устала. Да, это слабость родителя, а не метод воспитания. Да, перед ребёнком нужно извиниться. А потом попрощаться с чувством вины: вы человек, а не робот!

Мультики. Рецепт прост: включаем на полчаса, чтобы отдохнуть или спокойно сварить суп. И нам ужасно за это стыдно.

Капризы ребёнка. Малыш устроил истерику в самолёте или ударил соседку по песочнице лопаточкой… Такие моменты у маленьких детей невозможно предсказать, контролировать или исправить «правильным воспитанием». Но маме всё равно хочется провалиться под землю. И купить всё, что просит ребёнок. И унести его с детской площадки, закинув на плечо.

Спортивная одежда и отсутствие макияжа. С беспокойным младенцем даже 10-минутный душ становится подвигом, да и дети постарше не всегда оставляют время и силы выглядеть как с обложки. Пучок на голове, джинсы или треники, кроссовки и синяки под глазами — униформа многих молодых мам.