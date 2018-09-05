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Джиган и Оксана Самойлова устроили сказочный день рождения для средней дочери
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Джиган и Оксана Самойлова устроили сказочный день рождения для средней дочери 

Eva.ru 57 минут назад
Фото: Eva.ru
Неудивительно, что, дав своим дочерям имена персонажей из фильмов жанра фэнтези, звездные родители Оксана Самойлова и Джиган делают их жизнь захватывающей. Ни один праздник не проходит без участия актеров и декораций, и все яркие дни рождения малышек запомнились на долгие годы не только им, но и их гостям. Недавно семья отпраздновала четырёхлетие Леи и в переносном смысле этого слова окунулась в подводный мир.
Прекрасный день рождения в окружении самых родных людей и любимых героев мультфильмов, это ли не мечта каждого ребёнка? Увы, не все родители имеют возможность так радовать своих детей, как делают в этой звёздной семье, ведь подобные праздники требуют немалых затрат. В этот раз виновницей торжества стала средняя дочка Лея. Восторг от увиденного и горящие глаза были не только у именинницы, но и у её сестер, также принявших участие в праздновании. Дети, получившие море впечатлений, должно быть, крепко уснули после такого насыщенного дня.
Стоит отдать должное отцу семейства за активное участие в воспитании детей. Несмотря на загруженность в связи с концертами, Джиган не упускает момента, чтобы провести время с родными, отдавая им всё своё свободное время, и старается не пропускать самые главные семейные мероприятия.
А на день рождения Ариелы Оксана и Джиган пригласили актеров на ходулях, облаченных в костюмы фламинго, что выглядело очень интересно и впечатляюще. Правда, образ для семилетней девочки мама подобрала не совсем подходящий, сделав ей яркий макияж.
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