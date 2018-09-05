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В Совфеде не поддержали идею о включении отпуска по уходу за ребёнком в трудовой стаж
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В Совфеде не поддержали идею о включении отпуска по уходу за ребёнком в трудовой стаж 

Парламентская газета 48 минут назад
Фото: Парламентская газета
Чтобы включить все три года ухода за ребёнком в трудовой стаж, нужны существенные средства, которых в бюджете пока нет, сказал «Парламентской газете» глава Комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский.
По словам Рязанского, любые меры поддержки многодетных семей заслуживают обсуждения. Но для того, чтобы приравнять время ухода за ребёнком к трудовому стажу, как предложил Виталий Милонов, нужно финансовое обоснование. Сейчас в трудовой стаж для начисления пенсии включается полтора года декретного отпуска, а чтобы учитывать все три года, нужны серьёзные финансовые средства. Таких денег в федеральном бюджете сейчас нет, сказал Валерий Рязанский.
Первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, комментируя инициативу, подчеркнула, что президент Владимир Путин уже предложил поправки в пенсионное законодательство, направленные на защиту многодетных семей.
«Сегодня мама пятерых детей может уйти на пенсию в 50 лет, — сказала Окунева «Парламентской газете», — а если у неё три или четыре ребёнка, то у неё нет никаких преимуществ».
Владимир Путин внёс предложение, в соответствии с которым матери четырёх детей смогут выходить на пенсию в 56 лет. Если женщина воспитала троих, то начнёт получать пенсию с 57 лет.
Виталий Милонов разрабатывает законопроект, в соответствии с которым в многодетных семьях стаж по уходу за ребёнком будет приравниваться к трудовому стажу. Он предлагает учитывать по три года на каждого ребёнка.
«К примеру, если у матери пятеро детей — она получит стаж 15 лет», — пояснил «Парламентской газете» Милонов. При этом депутат не пояснил, откуда брать деньги на реализацию его инициативы и какая именно сумма потребуется.
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Женский форум
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