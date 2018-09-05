В Совфеде не поддержали идею о включении отпуска по уходу за ребёнком в трудовой стаж

По словам Рязанского, любые меры поддержки многодетных семей заслуживают обсуждения. Но для того, чтобы приравнять время ухода за ребёнком к трудовому стажу, как предложил Виталий Милонов , нужно финансовое обоснование. Сейчас в трудовой стаж для начисления пенсии включается полтора года декретного отпуска, а чтобы учитывать все три года, нужны серьёзные финансовые средства. Таких денег в федеральном бюджете сейчас нет, сказал Валерий Рязанский.

«Сегодня мама пятерых детей может уйти на пенсию в 50 лет, — сказала Окунева «Парламентской газете», — а если у неё три или четыре ребёнка, то у неё нет никаких преимуществ».

Владимир Путин внёс предложение, в соответствии с которым матери четырёх детей смогут выходить на пенсию в 56 лет. Если женщина воспитала троих, то начнёт получать пенсию с 57 лет.

Виталий Милонов разрабатывает законопроект, в соответствии с которым в многодетных семьях стаж по уходу за ребёнком будет приравниваться к трудовому стажу. Он предлагает учитывать по три года на каждого ребёнка.

«К примеру, если у матери пятеро детей — она получит стаж 15 лет», — пояснил «Парламентской газете» Милонов. При этом депутат не пояснил, откуда брать деньги на реализацию его инициативы и какая именно сумма потребуется.