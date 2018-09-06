Натали рассказала, с какими сложностями столкнулась во время отдыха с тремя детьми

Она уверена, что путешествия объединяют семью, но вряд ли дают родителям возможность расслабиться.

Известная российская певица Натали в апреле прошлого года родила третьего сына. С тех пор она часто делится с поклонниками буднями мамы троих детей. Видео и фото с участием младшего сына Жени и его старших братьев Арсения и Анатолия регулярно появляются в Instagram артистки. Не отказывает она и в различных интервью журналистам. На этот раз Натали решила поделиться опытом поездки на Крит с тремя детьми. Звезда призналась — отдохнуть удалось сыновьям, но не их родителям.

Для взрослого отдых с детьми вообще не должен называться отдыхом. Это как-то по-другому обозначается, например «экстремальное путешествие родителей ради детей»,

— пошутила Натали.

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Публикация от Наталья Рудина (певица Натали💖) (@natali_star74)

8 Авг 2018 в 4:39 PDT Звезде удалось насчитать всего три дня из двух недель, в которые она смогла отвлечься от постоянного присмотра за детьми. И то эти три дня она сложила из всех моментов, когда ей удавалось хоть немного расслабиться.

«Мы были готовы и к такому режиму, и к происшествиям, которые неизменно случаются в любой поездке. В этот раз я поймала себя на том, что всю дорогу либо ругаю кого-нибудь из детей, либо целую. И это объяснимо: в поездке нужно быть и осторожным, и осмотрительным, и детей приспособить к изменившимся условиям. Один вечно не успевает, другой что-то забывает. И ты много ругаешь (в целях спасения), и много помогаешь (в целях адаптации), и жалеешь, и целуешь, чтобы им легче было. Ни минуты покоя!», — поделилась Натали в интервью «Теленеделе».

Конечно, больше всего хлопот доставлял младший сын Женя. Мальчику скоро будет 1,5 года, он уже научился ходить, а значит, активно исследует мир вокруг: «Вся семья работала на то, чтобы следить, не стоит ли где-то в пределах Жениной досягаемости стакан, или тарелка, или очки, или еще что-нибудь. Все говорили друг другу: „Ну-ка, быстро убирай!“ Кричать громко тоже нельзя — напугаешь малыша».

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Моё богатство 💖💖💖💖…Фоточки с отдыха на Крите…Хочется сказать, я сделала это!👏👏👏👏У кого есть трое и более детей, даже рассказывать не надо, что такое — путешествие с детьми😝…#детицветыжизни #детикакдети #детикакдетитольколюбимые #греция2018 #крит2018 #доброеутро Фотографировала нас девушка @isaevaleria

Публикация от Наталья Рудина (певица Натали💖) (@natali_star74)

5 Сен 2018 в 9:50 PDT На отдыхе всей семье приходилось придерживаться режима и рано вставать, чтобы успеть дойти до моря не под палящим солнцем. В целом, сыновьям Натали скучать было некогда. Младшего Женю развлекала мама, средний Толя играл с другими детьми, а старший Арсений много читал, чем удивил и порадовал маму. Натали пожаловалась, что ей не удалось отучить Женю от соски. Мальчик начал глотать воду в бассейне и маме пришлось вернуть пустышку.

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После детской дискотеки-цирковое представление👏Я тоже «фокусничаю»😂, прячу пустуньку (соску), а Женька протестует😂Но спит уже без неё 😉 #детикакдети #родителиотдыхают #крит2018 #отдыхсдетьминаморе #греция🇬🇷

Публикация от Наталья Рудина (певица Натали💖) (@natali_star74)

8 Авг 2018 в 11:00 PDT Я заметила, что они во время отдыха очень взрослеют. Уезжают из дома одни, а возвращаются уже совсем другие — с новыми навыками и умениями. Особенно вырос Женя, конечно,

— добавила Натали.

Напомним, что Натали и ее муж Александр живут в браке с 1991 года. До рождения третьего ребенка она воспитывала двоих детей — сыновей Арсения (родился в 2001 году) и Анатолия. Натали стала мамой в третий раз 7 апреля 2017 года. Малыша назвали Евгением. Стоит отметить, что Анатолий часто помогает маме заботиться о младшем брате. А вот старший Арсений уже чаще занят своими собственными делами и проблемами.

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Публикация от Наталья Рудина (певица Натали💖) (@natali_star74)

7 Авг 2018 в 1:42 PDT Кстати, чуть ранее Натали хвасталась тем, как ее младший сын Женя впервые самостоятельно забрался на стул. Тогда Анатолий тоже был рядом и присматривал, чтобы братик случайно не упал.

Фото: Instagram / @natali_star74

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