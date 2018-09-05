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В Ноябрьске на собранные школьниками деньги общественники купят медоборудование для особенных детей
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В Ноябрьске на собранные школьниками деньги общественники купят медоборудование для особенных детей 

Noyabrsk24.ru 46 минут назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Финансовую помощь организации «Солнечный круг» оказали ученики школы № 12, где прошла акция «Дети вместо цветов».
«У нас нет кушетки, которая необходима, мы постоянно ходим просим. Сейчас мы сможем купить необходимое оборудование и приобретем ящики для сбора благотворительной помощи», — рассказала руководитель общественной организации Ирина Лисовская.
Суть акции «Дети вместо цветов» заключается в том, чтобы не покупать много букетов учителю, а подарить всего один. Сэкономленные деньги идут на помощь больным детям.
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