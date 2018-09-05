В Ноябрьске на собранные школьниками деньги общественники купят медоборудование для особенных детей

Финансовую помощь организации «Солнечный круг» оказали ученики школы № 12, где прошла акция «Дети вместо цветов».

«У нас нет кушетки, которая необходима, мы постоянно ходим просим. Сейчас мы сможем купить необходимое оборудование и приобретем ящики для сбора благотворительной помощи», — рассказала руководитель общественной организации Ирина Лисовская.

Суть акции «Дети вместо цветов» заключается в том, чтобы не покупать много букетов учителю, а подарить всего один. Сэкономленные деньги идут на помощь больным детям.