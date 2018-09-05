Петренко прокомментировала идею включить отпуск по уходу за ребёнком в трудовой стаж

Вопрос, каким образом включать отпуск по уходу за ребёнком в трудовой стаж родителей, нужно увязать с новыми изменениями в пенсионном законодательстве, считает член Комитета Совета Федерации по социальной политике Валентина Петренко

Валентина Петренко напомнила, что президент Владимир Путин , выступая по вопросу проведения пенсионной реформы, предложил предусмотреть особую систему выхода на пенсию для многодетных матерей. Учитывая, что пенсионный возраст женщин предполагается повысить до 60 лет, мать троих детей сможет выйти на пенсию в 57 лет, четверых детей — в 56 лет, а для женщин, у которых пятеро и больше детей, продолжит действовать существующая норма — они смогут выходить на пенсию в 50 лет, сказал Путин 29 августа.

Необходимо будет уточнить законодательство, в том числе проработать варианты для родителей одного или двоих детей и уточнить, как будут включать отпуск по уходу за ребёнком в трудовой стаж не только матерей, но и отцов, которые тоже могут оформлять такой отпуск, отметила сенатор.

По её словам, одним из вариантов может стать включение в стаж фиксированного количества лет воспитания ребёнка, даже если родитель вышел на работу раньше, чем закончился отпуск по уходу. Это будет стимулировать мать возвращаться к работе и в то же время не бояться рожать нескольких детей, зная, что её стаж не пропадёт, считает парламентарий.

«Например, если мать вышла на работу на год раньше, то в стаж включается весь отпуск, в том числе, так скажем, неотгулянный. О конкретных цифрах я не говорю, необходимо просчитывать с экспертами каждый вариант — нужно ли вообще предусматривать такую систему, и если да, то учитывать ли стаж при выходе на работу в полном объёме или в усечённом виде», — подчеркнула Петренко.

Сегодня в трудовой стаж любого близкого родственника, который оформляет отпуск по уходу за ребёнком, включают 1,5 года. При этом весь период такого стажа не может превышать 4,5 года, даже если в семье больше троих детей.