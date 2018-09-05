4 и 5 октября Краснодарский драмтеатр покажет премьеру спектакля «Мещане»

4 и 5 октября Краснодарский драмтеатр покажет премьеру спектакля «Мещане» по пьесе Максима Горького.

Первой премьерой предъюбилейного 99-го сезона в Краснодарском театре драмы станет спектакль по пьесе, которой когда-то — а именно в 1920 году — был дан старт центру театральной жизни Кубани.

По мнению режиссера Геннадия Шапошникова, можно точно говорить о том, что человек за 100 лет в построении семьи, к примеру, мало изменился. И это в некотором роде загадка.

«Почему существует конфликт отцов и детей? Всё — от непонимания жизни друг друга. Такие в наше время были названия родителям: старики, предки… Они и правда предки: хоть и остались молоды для самих себя, но все же устарели. Непременно возникают моменты, когда ребенок не слышит родителей, и они не слышат его. Две разные дистанции, два разных мира навсегда, если можно так сказать. Именно в этом контексте тема вечная», — говорит Шапошников.

Режиссер уверен, что такой материал будет полезен всем, ведь в той или иной степени все люди — родители и дети. Поэтому хотел бы видеть в зале в первую очередь тех, кто только начинает строить свою семью.

«Мне бы хотелось, чтобы, выходя из зала, молодым людям непременно захотелось позвонить маме», — подытожил Геннадий Шапошников.