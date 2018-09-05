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«Родительская приёмная» Центра «Гелиос» откроется 7 сентября
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«Родительская приёмная» Центра «Гелиос» откроется 7 сентября 

Вестник Бутова 38 минут назад
Фото: Вестник Бутова
На сей раз выездная «Родительская приёмная» распахнёт свои двери на бульваре Дмитрия Донского. На своей фейсбук-страничке «Гелиос» сообщил, что это произойдёт по адресу: бульвар Дмитрия Донского, дом 6, корпус 1.
Центр социальной помощи семье и детям (ЦСПСиД) «Гелиос» приглашает бутовских мам и пап посетить «Родительскую приёмную» и принять участие в формировании плана центра, а также узнать новости «Гелиоса».
Специалисты «Гелиоса» расскажут о:
— социальных услугах, оказываемых в центре;
— работе в период учебного года отделения дневного пребывания детей и подростков, а также о работе групп кратковременного пребывания для подростков.
В пятницу, 7 сентября, родительская приёмная Центра «Гелиос» будет работать с 14.00 до 16.00.
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