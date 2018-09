Он был отцом-одиночкой без надежды на будущее, когда умерла его жена. Но вы не поверите, как изменилась его жизнь!

Portrait of happy father and his adorable little daughter

Я вдовец. Три с половиной года назад я потерял свою любимую жену.

С тех пор я был отцом-одиночкой. Я жил для своей дочери. Я никогда не думал, что снова буду с кем-то.

Потом я встретил ее. Она так меня любит. И я люблю ее очень сильно. У меня новая семья. У меня новая жизнь.

Я взволнован. Моя дочь любит ее. Она любит мою дочь. Как нам повезло.

Но подождите, это еще не все. Она беременна и у нее девятая неделя.

Когда умерла моя жена, она была на седьмом месяце беременности. Я никогда не думал, что у меня будет еще один ребенок. Сестра для моего ребенка.

Я интроверт, и я ненавижу вечеринки. Во вторник мы затеяли огромную вечеринку. Моя невеста так взволнована. Это мой ребенок. Мне так повезло.

Никто не знает, что она беременна. Только она и я. Я больше не хочу покончить жизнь самоубийством. Я очень счастлив.

Спасибо за прочтение.