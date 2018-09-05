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Он был отцом-одиночкой без надежды на будущее, когда умерла его жена. Но вы не поверите, как изменилась его жизнь!
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Он был отцом-одиночкой без надежды на будущее, когда умерла его жена. Но вы не поверите, как изменилась его жизнь! 

Карельские вести 34 минуты назад
Фото: Карельские вести
Portrait of happy father and his adorable little daughter
Я вдовец. Три с половиной года назад я потерял свою любимую жену.
С тех пор я был отцом-одиночкой. Я жил для своей дочери. Я никогда не думал, что снова буду с кем-то.
Потом я встретил ее. Она так меня любит. И я люблю ее очень сильно. У меня новая семья. У меня новая жизнь.
Я взволнован. Моя дочь любит ее. Она любит мою дочь. Как нам повезло.
Но подождите, это еще не все. Она беременна и у нее девятая неделя.
Когда умерла моя жена, она была на седьмом месяце беременности. Я никогда не думал, что у меня будет еще один ребенок. Сестра для моего ребенка.
Я интроверт, и я ненавижу вечеринки. Во вторник мы затеяли огромную вечеринку. Моя невеста так взволнована. Это мой ребенок. Мне так повезло.
Никто не знает, что она беременна. Только она и я. Я больше не хочу покончить жизнь самоубийством. Я очень счастлив.
Спасибо за прочтение.
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