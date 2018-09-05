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День открытых дверей Школы «Взлётка»
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День открытых дверей Школы «Взлётка» 

CHIPS journal 30 минут назад
Фото: CHIPS journal
Весь день будут идти открытые классы для детей разных возрастных групп по направлениям на учебный год 2018/19.
С 11:00 до 14:00 занятия будут проходить в колонном зале и аудитории 2.6. С 15:00 до 19:00 — в аудиториях 2.13 и 2.6.
Расписание:
11:00-12:00 «Волки-Зайцы» для двух возрастных групп: 1,5-2,5 и 2,5-4 года. Музыкально-ритмический и танцевально-двигательный класс для детей с родителями.
12:00-13:00 Креативный танец и СтихоStep-kids. Возрастная группа 6-7 лет.
13:00-14:00 Креативный танец и СтихоStep-kids. Возрастная группа 4-5 лет.
16:00-17:00 Drums kids и СтихоStep: речевой класс. Возрастная группа 7-9 лет.
17:00-18:00 СтихоStep: речевой и ритмический класс. Возрастная группа 10-15 лет.
18:00-19:00 СтихоStep: техника contemporary dance. Возрастная группа 10-15 лет.
Все занятия 8 сентября бесплатны. На занятиях для детей старше 4 лет смогут присутствовать родители. По окончании каждого занятия будет проводиться запись в группы на предстоящий учебный год.
Аудитории 4.9, 2.13, 2.6, колонный зал  11.00 — 19.00  Вход по регистрации, ссылка на регистрацию.
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