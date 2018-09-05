Актриса Джессика Альба показала подросших дочерей

Поклонники отметили, что старшая девочка — копия звездной мамы.

37-летняя американская актриса Джессика Альба , известная широкой публике в том числе благодаря роли Сью Шторм в экранизации комикса о «Фантастической четверке», порадовала поклонников трогательным фото своих дочек. На снимке девочки крепко обнимают друг друга. Звездная мама провожала дочерей в школу. Старшая девочка пошла в пятый класс, а средний ребенок — во второй.

Публикация от Jessica Alba (@jessicaalba)

4 Сен 2018 в 9:10 PDT Мои малышки выросли💔 😫

— с грустью написала актриса.

«Старшая дочка просто мини-Джессика❤😘два ангела☀😊», «О Боже, старшая девочка просто копия мамы», «Старшенькая невозможно красива, как мама, абсолютная копия😍😭», «Какие чудесные девочки, и правда, так быстро выросли», «Красавицы, мама, гордись дочками», — отреагировали поклонники в Instagram.

Напомним, в 2008 году у Джессики и ее мужа — продюсера Кэша Уоррена родилась дочь Онор Мари (за первые фотографии малышки, к слову, журнал «OK!» заплатил актрисе 1,5 млн долларов). В 2011 году в звездной семье родилась вторая дочь Хэвен Гарнер . В июле 2017 года стало известно о третьей беременности актрисы. В последний день ушедшего года на свет появился Хэйс Альба. «Лучший подарок к Новому году!» — сообщила публике счастливая звездная мама.

Публикация от Jessica Alba (@jessicaalba)

16 Фев 2018 в 11:28 PST Публикация от Jessica Alba (@jessicaalba)

12 Май 2018 в 12:10 PDT Кстати, 13 августа Хэвен Гарнер исполнилось семь лет. Звездная мама трогательно поздравила дочку с днем рождения и поделилась теплым семейным снимком.

Публикация от Jessica Alba (@jessicaalba)

12 Авг 2018 в 7:38 PDT Это был лучший день с вкусным тортом, когда мы праздновали 7-й день рождения Хэвен! С днем рождения мой сладкий, маленький львенок, ребенок-ангел. Ты веселая и добрая с самой удивительной душой. Мы так сильно тебя любим❤️💕🦁👑🦋🌈🎂💛

— написала Джессика Альба.

Актриса часто делится семейными фото и видео. Недавно она показывала, как вместе с мужем развлекает троих детей.

Публикация от Jessica Alba (@jessicaalba)

5 Авг 2018 в 9:28 PDT Кстати, многодетная мама не стеснялась показывать, как кормит младшего ребенка грудью. Правда, получила в ответ много негативных комментариев. Она публиковала в личном блоге фотографии с сыном, (пополнив список звездных мам, которые не стесняются кормить грудью на публике).

«Не думал, что Альба будет привлекать к себе внимание такими способами…», «Что женщины находят интересного в демонстрации своей груди», — прокомментировали недовольные пользователи соцсетей. Некоторые также упрекнули многодетную маму в том, что у нее грустный вид и уставший взгляд.

Тогда актриса поспешила отредактировать фото, «прикрыв» грудь. А чуть позже, судя по всему, в качестве своеобразного ответа недовольным, разместила еще один снимок кормления малыша — полностью скрыв и процесс, и самого малыша под темной кофтой. И, разумеется, показательно улыбнувшись на камеру.

Фото: Instagram @jessicaalba