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От прыжков на машине до обрезания. Запуганная мать обвинила экс‐супруга в похищении сына
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От прыжков на машине до обрезания. Запуганная мать обвинила экс‐супруга в похищении сына 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Мать двоих маленьких детей пожаловалась на бывшего мужа, который выкрал ее сына и сводил его на процедуру обрезания. Конфликт между Анастасией и Иваном Редченко длится уже несколько лет — они не могут поделить детей. «360» узнал подробности истории.
У молодых супругов, уже бывших, двое детей — семилетний Максим и четырехлетняя Марина, имена которых мы изменили. Девочка живет с мамой, сын — с папой. Их разделил суд, хотя потом все-таки решил сделать мать опекуном обоих детей. На время судов Анастасия уехала из московского региона в Петербург, чтобы спрятать детей от психологического давления экс-супруга.
Отец несколько раз похищал сына, рассказала Анастасия. Первый раз — в Московской области в 2016 году, второй и последний — в Санкт-Петербурге в 2017-м. Каждый раз он забирал ребенка из частного детского сада. Забрать обратно ребенка матери удалось, когда Иван уехал в командировку и оставил сына со свекровью.
Последнее похищение обернулось для мальчика операцией на половых органах. Отец, который, судя по всему, сам прошел эту процедуру, сводил сына ко врачам, и они провели мальчику «тюнинг мужского инструмента».
По словам матери, с ней бывший супруг это не согласовывал. При этом Иван объяснил поступок медицинскими показаниями: мол, после проживания с матерью из-за ненадлежащего ухода у сына образовался рубцовый фимоз, поэтому лечащий врач дал направление на обрезание. Операция прошла под наркозом, после чего отец регулярно водил сына на осмотры и внимательно ухаживал за ним.
Источник фото: телеканал «360»
Иван также водил сына к психологу, который выписал ребенку таблетки, рассказала мать. Анастасия вспоминает, что в заключении врача были написаны невероятные вещи: якобы сын носит с собой пластиковый ножик и хочет, чтобы маму покусала собака.
Однако Анастасии все-таки довелось услышать проклятия от маленького сына. «Мама, ты меня преследуешь… Ты отравила мою собаку… Ты избиваешь мою бабушку», — перечисляет фразы сына Анастасия, уверенная в психологическом давлении отца на ребенка.
Анастасия уверена, что сейчас Иван находится в Сочи, но где сын, она не знает. Дозвониться до бывшего супруга она не может — телефон не отвечает. Комиссия по делам несовершеннолетних и вовсе три месяца не может связаться с Иваном.
По словам Анастасии, бывший муж скрывается не только от нее, но и от долгов и даже возможного уголовного преследования. Женщина сказала, что тот подделал документы на их общую квартиру, чтобы при размене получить большую долю.
Связаться с Иваном Редченко «360» не удалось.
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