Более 16 тыс. школьников отдохнули летом в детских лагерях Дагестана

МАХАЧКАЛА, 6 сентября. / ТАСС /. Более 16 тыс. школьников отдохнули в детских лагерях Дагестана по итогам летней оздоровительной кампании в текущем году, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе министерства образования и науки республики.

"В Дагестане в летнем сезоне текущего года всеми формами отдыха и оздоровления было охвачено 16 тысяч 639 детей и подростков, из которых более 15,8 тысячи — за счет средств республиканского бюджета. Школьники отдохнули в 24 стационарных детских лагерях и 13 лагерях дневного пребывания", — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в этом году всего на летнюю оздоровительную кампанию в республике выделили более 218 млн рублей. «По сравнению с прошлым годом в этом году было выделено на 51 млн рублей больше средств, что позволило дополнительно охватить летним отдыхом свыше 3 тысяч детей и подростков», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что этим летом за пределами республики — в санаторно-курортных учреждениях Кабардино-Балкарии, в международном детском центре «Артек» и всероссийских детских центрах «Орленок» и «Смена» — отдохнули около 400 детей из Дагестана. Также по поручению руководства республики в Дагестане в этом году, как и в прошлые годы, смогли отдохнуть более 150 детей из провозглашенной Луганской народной республики, Санкт-Петербурга и Ингушетии, добавили в ведомстве.

По данным минобрнауки Дагестана, в 2017 году в республике за счет средств республиканского бюджета всеми формами отдыха было охвачено более 11 тыс. детей. Для организации летнего отдыха из регионального бюджета было выделено 167 млн рублей.