В поселке Тоски-2 Оренбургской области в ноябре будут сданы ясли 

Министр обороны России Сергей Шойгу обратил внимание глав Белгородской, Оренбургской областей и Северной Осетии на исполнение поручения президента России Владимира Путина об обеспечении детей военнослужащих в регионах детскими садами, сообщает сайт РИА Новости.
«В Оренбургской области все вопросы по обеспечению детей военнослужащих детскими садами решены. Дополнительно в течение двух месяцев в поселке Тоски-2 будут сданы детские ясли, также здесь заложено строительство еще одной школы», — доложил губернатор Юрий Берг.