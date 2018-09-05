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В поселке Тоски-2 Оренбургской области в ноябре будут сданы ясли
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В поселке Тоски-2 Оренбургской области в ноябре будут сданы ясли 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Министр обороны России Сергей Шойгу обратил внимание глав Белгородской, Оренбургской областей и Северной Осетии на исполнение поручения президента России Владимира Путина об обеспечении детей военнослужащих в регионах детскими садами, сообщает сайт РИА Новости.
«В Оренбургской области все вопросы по обеспечению детей военнослужащих детскими садами решены. Дополнительно в течение двух месяцев в поселке Тоски-2 будут сданы детские ясли, также здесь заложено строительство еще одной школы», — доложил губернатор Юрий Берг.
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