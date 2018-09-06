Мастер-класс по актерскому мастерству и викторина: в библиотеке на Челюскинской отметят День города

В библиотеке «Зеленый лось» (ул. Челюскинская, д. 2) отметят День города. В программе 8 сентября — праздничная викторина, мастер-классы и другие развлечения для детей и подростков, сообщили в администрации учреждения.

— Вход на все мероприятия свободный, — уточнили в библиотеке.

Так, в 13.00 юных читателей пригласят в зону творчества, чтобы сделать своими руками объемную открытку. Часом позже состоится презентация Клуба британской культуры — он объединяет детей и подростков от пяти до 14 лет и работает на базе библиотеки.

Далее ребята старше 8 лет поучаствуют в мастер-класс по актерскому мастерству, а в 16.30 состоится мультпоказ: юные зрители посмотрят лучшие российские мультфильмы. (иб)