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Мастер-класс по актерскому мастерству и викторина: в библиотеке на Челюскинской отметят День города
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Мастер-класс по актерскому мастерству и викторина: в библиотеке на Челюскинской отметят День города 

Управа района Лосиноостровский + ещё 1 37 минут назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
В библиотеке «Зеленый лось» (ул. Челюскинская, д. 2) отметят День города. В программе 8 сентября — праздничная викторина, мастер-классы и другие развлечения для детей и подростков, сообщили в администрации учреждения.
— Вход на все мероприятия свободный, — уточнили в библиотеке.
Так, в 13.00 юных читателей пригласят в зону творчества, чтобы сделать своими руками объемную открытку. Часом позже состоится презентация Клуба британской культуры — он объединяет детей и подростков от пяти до 14 лет и работает на базе библиотеки.
Далее ребята старше 8 лет поучаствуют в мастер-класс по актерскому мастерству, а в 16.30 состоится мультпоказ: юные зрители посмотрят лучшие российские мультфильмы. (иб)
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