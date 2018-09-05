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В центре «Зюзино» первокласснику вручили подарки
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В центре «Зюзино» первокласснику вручили подарки 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
4 сентября в Центре поддержки семьи и детства «Зюзино» был насыщенный событиями день. Для мам и малышей состоялось занятие с психологами.
Дети познакомились друг с другом, поиграли в подвижные игры и потанцевали вместе. Мамы радовались и веселились вместе с ребятами, принимая во всех мероприятиях активное участие.
Также 4 сентября в рамках общегородской благотворительной акции «Семья помогает семье: готовимся к школе!» филиал «На Севастопольском» ГБУ ЦПСиД «Зюзино» поздравил первоклассника из семьи, состоящей на обслуживании центра, и пожелал ему успехов в учебе.
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Женский форум
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