В центре «Зюзино» первокласснику вручили подарки

4 сентября в Центре поддержки семьи и детства «Зюзино» был насыщенный событиями день. Для мам и малышей состоялось занятие с психологами.

Дети познакомились друг с другом, поиграли в подвижные игры и потанцевали вместе. Мамы радовались и веселились вместе с ребятами, принимая во всех мероприятиях активное участие.

Также 4 сентября в рамках общегородской благотворительной акции «Семья помогает семье: готовимся к школе!» филиал «На Севастопольском» ГБУ ЦПСиД «Зюзино» поздравил первоклассника из семьи, состоящей на обслуживании центра, и пожелал ему успехов в учебе.