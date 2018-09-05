В Калининградской области организовали проверку после сообщений о травме ребёнка в детском клубе

В Калининградской области следователи организовали проверку после сообщений СМИ о травме ребёнка в детском клубе, передаёт Nation News со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону. По имеющимся данным, инцидент произошёл в одном из торгово-развлекательных центров областной столицы 28 августа. Как утверждается, пятилетняя девочка сломала руку. Планируется опросить участников и очевидцев произошедшего. Действиям сотрудников центра будет дана правовая оценка. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области организовали проверку из-за опрокидывания батута с детьми.