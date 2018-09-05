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В Калининградской области организовали проверку после сообщений о травме ребёнка в детском клубе
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В Калининградской области организовали проверку после сообщений о травме ребёнка в детском клубе 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
В Калининградской области следователи организовали проверку после сообщений СМИ о травме ребёнка в детском клубе, передаёт Nation News со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
По имеющимся данным, инцидент произошёл в одном из торгово-развлекательных центров областной столицы 28 августа. Как утверждается, пятилетняя девочка сломала руку.
Планируется опросить участников и очевидцев произошедшего. Действиям сотрудников центра будет дана правовая оценка.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области организовали проверку из-за опрокидывания батута с детьми.
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