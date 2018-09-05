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Карельским детям, больным раком, поможет благотворительный фонд
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Карельским детям, больным раком, поможет благотворительный фонд 

Карельские вести + ещё 1 53 минуты назад
Фото: Карельские вести
Благотворительный фонд имени Арины Тубис запустил проект «Держи меня за руку», призванный помочь в социальной адаптации и психологической реабилитации семей с детьми, больными онкологией.
С 1 сентября стартовал проект «Держи меня за руку», созданный с целью разработки и внедрения в Карелии системы социальной адаптации и психологической реабилитации семей с детьми, больными онкологией.
Благодаря ему все семьи республики, чьи дети столкнулись с диагнозом «рак», смогут получить важную и значимую для них социальную, психологическую, юридическую, информационную и образовательную помощь, которая поможет им иметь прочную основу на протяжении всего пути лечения и жизни в диагнозе.
— Если в вашей семье ребенку поставлен диагноз «онкология», присоединяйтесь к нам, родные наши люди Карелии. Давайте пройдем этот путь вместе, держась за руки, поддерживая друг друга на пути лечения вашего малыша,
— обращается к жителям Карелии Юлия Тубис, организатор проекта, президент Благотворительного фонда имени Арины Тубис.
Связаться с сотрудниками фонда можно:
1. По телефону: 8 (921) 228-54-33 (специалист проекта — Юлия);
2. Через социальные сети:
VK: Специалист проекта
Facebook: ссылка на специалиста проекта: https://www.facebook.com/ylia.tubis
3. E-mail: help@fondarina.ru  Социально значимый проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
С самого начала Благотворительный фонд им. Арины Тубис в своей работе особое внимание уделяет поддержке детей с гематологическими и онкологическими заболеваниями и их семьям.
Напомним, портал «Карельские Вести» был партнером фонда по акции «Пол-лимона или штука».
По материалам: ptzgovorit.ru
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