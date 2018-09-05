Карельским детям, больным раком, поможет благотворительный фонд

Благотворительный фонд имени Арины Тубис запустил проект «Держи меня за руку», призванный помочь в социальной адаптации и психологической реабилитации семей с детьми, больными онкологией.

С 1 сентября стартовал проект «Держи меня за руку», созданный с целью разработки и внедрения в Карелии системы социальной адаптации и психологической реабилитации семей с детьми, больными онкологией.

Благодаря ему все семьи республики, чьи дети столкнулись с диагнозом «рак», смогут получить важную и значимую для них социальную, психологическую, юридическую, информационную и образовательную помощь, которая поможет им иметь прочную основу на протяжении всего пути лечения и жизни в диагнозе.

— Если в вашей семье ребенку поставлен диагноз «онкология», присоединяйтесь к нам, родные наши люди Карелии. Давайте пройдем этот путь вместе, держась за руки, поддерживая друг друга на пути лечения вашего малыша,

— обращается к жителям Карелии Юлия Тубис, организатор проекта, президент Благотворительного фонда имени Арины Тубис.

Связаться с сотрудниками фонда можно:

1. По телефону: 8 (921) 228-54-33 (специалист проекта — Юлия);

2. Через социальные сети:

VK: Специалист проекта

Facebook: ссылка на специалиста проекта: https://www.facebook.com/ylia.tubis

3. E-mail: help@fondarina.ru Социально значимый проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

С самого начала Благотворительный фонд им. Арины Тубис в своей работе особое внимание уделяет поддержке детей с гематологическими и онкологическими заболеваниями и их семьям.

Напомним, портал «Карельские Вести» был партнером фонда по акции «Пол-лимона или штука».