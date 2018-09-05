В Липецкой области девушкам, родившим первого ребенка, дадут 85 тыс. рублей

В Липецкой области ввели новую меру соцподдержки при рождении первого ребенка, сообщила пресс-служба облправительства.

Единовременную социальную выплату в размере 85 тыс. рублей будут получать с января 2019 года женщины, родившие первого ребенка до 24 лет. Законопроект разработали по инициативе губернатора области Олега Королева . Вскоре его рассмотрят депутаты облсовета.

Кроме того, с 1 января с 50 до 100 тыс. рублей увеличится размер единовременной выплаты на рождение третьего и последующих детей или близнецов.

Вырастет с 15 до 50 тыс. рублей и премия для жителей региона, имеющих почетные знаки Липецкой области «Слава Матери» и «За верность отцовскому долгу». А для многодетных родителей премия увеличится с 50 до 100 тыс. рублей.